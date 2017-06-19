Составлен рейтинг самых успешных автопроизводителей мира в 2017 году

Специалисты европейского аналитического агентства focus2move провели собственное исследование мирового автомобильного рынка и составили рейтинг самых успешных автопроизводителей в мире по результатам 2017 года. Отмечается, что рейтинг возглавил немецкий концерн Volkswagen, в который входят такие бренды как Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche, Audi, Lamborghini, Ducati и другие.

На первом месте рейтинга самых успешных мировых автопроизводителей расположился концерн Volkswagen Group. Отмечается, что немецкий автогигант по итогам 2017 года на глобальном рынке смог реализовать 10 400 000 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,5% больше, чем годом ранее.

Вторая строчка в рейтинге успешных мировых автопроизводителей досталась японской корпорации Toyota, которая выпускает модели под брендами Toyota, Lexus и Gazoo. Результат компании в 2017 году составил 10 200 000 автомобилей.

В ТОП-3 смогла попасть компания Renault-Nissan, на долю которой пришлось 10 000 000 проданных в 2017 году автомобилей. Далее в рейтинге следует компания Hyundai Motor, которая владеет брендами Hyundai, KIA и Genesis (7 200 000 автомобилей), а замыкает «пятерку» лидеров General Motors (6 800 000 автомобилей).