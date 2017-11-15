Опубликованы первые «живые» фото обновленного универсала Mazda 6

Премьера обновлённого универсала Mazda 6 состоится на Женевском автосалоне 6 марта, однако его дизайн экстерьера рассекретили уже сейчас. Журналисты зарубежных изданий смогли сфотографировать автомобиль в ходе подготовки стенда японской компании.

Судя по снимкам, рестайлинговый Mazda 6 получит модернизированную решётку радиатора, пересмотренные бампера и зауженные передние фонари. Кроме того, инженеры компании поработали над подвеской и шумоизоляцией.

В салоне универсала появились другая приборная панель, видоизменённый блок управления климатической системой, обновлённая передняя панель, а также более качественные материалы отделки. Например, в интерьере использовали натуральное дерево – японский белый орех.

Оснащение базовой версии Mazda 6 2019 модельного года включает функцию предотвращения столкновений и круиз-контроль, позволяющий остановить машину и снова начать движение в потоке.

Под капот Mazda 6 могут устанавливаться 165- и 192-сильные бензиновые моторы объёмом 2,0 и 2,5 литра соответственно. Помимо этого, покупателям предложат дизельную версию модели с 2,2-литровым турбодвигателем мощностью 150 или 175 «лошадок» на выбор.