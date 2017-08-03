На дорогах США заметили двухмоторную версию седана Tesla Model 3

Двухмоторная версия электрокара Tesla Model 3 была замечена во время испытаний на американских дорогах в Сан-Франциско, штат Калифорния. Продажи такого седана производитель планирует запустить уже этой весной.

Замеченный Tesla Model 3 оснащался 19-дюймовыми колёсными дисками. К настоящему времени точные технические характеристики данной модификации не сообщаются. Известно, что новинка получит два электрических двигателя – по одному на каждую ось. Однако суммарную производительность силовой установки пока держат в секрете.

Зарубежные СМИ сообщают, что на сегодняшний день в США было зарегистрировано 19 VIN-номеров полноприводных Tesla Model 3. Кроме того, компания Илона Маска увеличивает мощности производства на предприятии во Фримонте, чтобы удовлетворить высокий спрос на Model 3 на глобальном авторынке.

Стоит напомнить, сегодня такой электрокар в «топовом» исполнении может проезжать без подзарядки до 500 километров. Более доступная модификация обладает запасом хода около 350 километров.