Автоэксперты: мыть беспилотные авто – вредно для их работы

Автоэксперты компании Avis, которая занимает прокатом авто, а также обслуживает беспилотники Waymo. Специалисты сообщили, что мытье беспилотных автомобилей может повредить минивэнам и представили несколько рекомендаций, как сделать это правильно.

Согласно заявлению Avis помыть машины с системой автопилотирования намного сложнее. Есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать при мытье беспилотного авто. Инженеры ищут решение данной проблемы. При создании таких машин, компании рассчитывают на ручное мытье машины.

Из-за разводов от моющих средств система автопилота может перестать работать. Жестки щётки могут сбить калибровку сенсоров, из-за чего их точность станет хуже. Обычно замена такого оборудования обходится в 100 000 долларов. При этом беспилотные автомобили требуют более тщательного ухода: пыль и грязь негативно сказываются на сенсорах и камерах.

При этом автоэксперты компании Avis уточнили, что поскольку беспилотники требуют более тщательной мойки, то несколько сервисных станций в Фениксе были переоборудованы для мытья минивэнов Waymo, поэтому клиентам предоставят высокий уровень обслуживания.