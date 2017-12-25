Автоэксперты представили ТОП-5 автоновинок весны 2018 года в России

Автоэксперты представили ТОП-5 новых автомобилей, которые привезут в Россию уже весной текущего года. Рейтинг возглавил фастбэк KIA Stinger, который доступен по цене от 1 млн 899,9 тысяч рублей.

Лидер ТОП-5 автоновинок весны 2018 года в России составит конкуренцию Porsche Panamera. Второе место, по мнению автоэкспертов, принадлежит компакт-кроссоверу BMW X2, который оснастили бензиновым турбодвигателем объемом 2 литра и доступен по цене от 2,25 млн рублей.

Бронзу получил внедорожник Volkswagen Teramont. Стоимость данной автоновинки весны компания пока не объявила, однако она остается одной и самых ожидаемых. Четвертое место получила японская модель Toyota Camry в кузове седан, которую в России предлагают с двигателями объемом 2 и 2,5 литра. ТОП-5 автоновинок весны 2018 года в России замыкает еще один кроссовер Geely Atlas.