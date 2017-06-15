Во время дорожных тестов шпионы заметили кроссовер Volkswagen Tiguan

Немецкий автопроизводитель Volkswagen вывел на испытания дорогами новый кроссовер Tiguan. Шпионы сфотографировали новинку в версии плагин-гибридной модификации, которую вскоре должны представить публике.

Концепт-кар Tiguan GTE, который лег в основу нового кроссовера, представили еще в 2015 году. Тогда модель оснастили электродвигателем и 1,4-литровым мотором, которые генерировали 220 «лошадей». Кроссовер мог преодолеть до 50 км на одном заряде. Поскольку все основные технические характеристики держатся в секрете, автоэксперты предположили, что новинка Volkswagen Tiguan будет несколько мощнее.

Согласно шпионским фотографиям плагин-гибридная версия кроссовера Volkswagen Tiguan получила ряд дизайнерских решений концептуального авто: отверстия на углах бампера, а также шильдик PHEV, который и свидетельствует о плагин-гибридной версии. Кроссовер может заряжаться и от электросети и от движения.