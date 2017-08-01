Porsche начал разработку летающих такси

Немецкий автобренд Porsche сообщил, что займется разработкой летающих такси. Информацию о новом виде транспорта подтвердил Детлев фон Платен, руководитель отдела продаж автопроизводителя.

Детлев фон Платен объяснил причину, по которой автоконцерн решил заняться разработкой летающих такси:

«Дорога от завода Porsche в Цуффенхаузене до аэропорта Штутгарта, занимает не меньше получаса, если повезет. В полете же это займет только три с половиной минуты».

Кроме того, новые летающие авто продолжают концепцию беспилотников, которые в последнее время стали столь популярны среди автомобилистов. Такое такси клиенты смогут заказать с помощью приложения. Стоит отметить, что Porsche не первые решили создать летающее авто. В мае прошлого года Toyota инвестировала 350 000 долларов в разработку летающих машин. Данный проект будет завершен уже к следующему году.