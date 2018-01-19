Компания Cadillac стала спонсором «Оскар-2018» и представила рекламу кроссовера Cadillac XT4 нового формата

Премиальный автобренд Cadillac стал спонсировать церемонию «Оскар-2018», которая позволит увеличить продажи компании. А также была представлена реклама нового формата с музыкальным сопровождением кроссовера Cadillac XT4.

Представители компании Cadillac уверены, что спонсорство церемонии «Оскар-2018», положительно скажется на уровне продаж производителя. Реклама во время телетрансляций награждения позволит увеличить количество клиентов.

Главной особенностью роликов стало музыкальное сопровождение от Barns Courtney, Mark Ronson и Bruno Mars. В рекламе кроссовер Cadillac XT4 представлен в более положительном концепте. Новинка стала самой ожидаемой моделью бренда.

Причиной изменения рекламной кампании бренда стал новый руководитель отдела маркетинга Cadillac – Рене Раушу. На прошлой неделе было представлено целых три видеоролика нового кроссовера Cadillac XT4.