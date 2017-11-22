Новый пикап GMC Sierra получил уникальные для своего сегмента опции

Отделение GMC, которое входит в состав General Motors, показало полноразмерный пикап Sierra свежего поколения. Отмечается, что новый автомобиль получил уникальные решения для своего класса, который считается одним из самых консервативных.

Впервые в данном сегменте пикап GMC Sierra получил грузовой кузов, пол, угловые сегменты и внутренние секции которого изготовили из углеволокна и пластиковых композитов. Данный кузов планируется предлагать опционально. Он весит на 28 килограмм легче по сравнению с аналогом из стали, не боится ржавчины и царапин.

Новинка «похудела» не только за счёт кузова: алюминиевые капот, двери и откидной борт сзади помогли снизить массу на целых 163 килограмма. Откидной задний борт уникален тем, что получил встроенную складную секцию, которая способна выполнять роль скамейки, подножки, стола или упора для длинного груза.

При помощи приложения Trailering App владелец нового GMC Sierra сможет проверить давление в покрышках прицепа и оптику. За трейлером помогают следить боковые камеры и одна камера на прицепе.

Покупателям предоставят выбор между тремя двигателями: 6-цилиндровым рядным «дизелем» с турбонаддувом объёмом 3,0 литра, а также бензиновые 8-цилиндровые моторы объёмом 5,3 и 6,2 литра. Во всех случаях пикап оснащается 10-скоростной АКПП.