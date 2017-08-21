Опубликован ТОП-10 самых популярных в РФ китайских машин с пробегом

Российское агентство «Автостат Инфо» составило ТОП-10 наиболее продаваемых в России китайских автомобилей с пробегом. Рейтинг базируется на данных об объеме реализации таких машин в январе текущего года.

«Десятку» лидеров открывает Chery Tiggo, который на вторичном авторынке России разошёлся тиражом в 497 экземпляров, что на 23,6% превосходит показатель годичной давности. На втором месте расположилась модель Great Wall Hover. На таких подержанных автомобилях остановили выбор 462 россиянина, а это на 6,5% больше, чем годом ранее.

Замыкает ТОП-3 Lifan Solano с 454 проданными в январе машинами. Дилеры Lifan за отчётный месяц смогли продать 364 экземпляра X60, что обеспечило модели четвёртую позицию. Пятое место в рейтинге досталось Geely Emgrand благодаря 313 реализованным авто.

Вторая половина ТОП-10 популярнейших среди россиян китайских подержанных моделей включает лифтбэк Chery Amulet (281 ед.), хэтчбек/седан Geely MK (237 ед.), хэтчбек/лифтбэк Chery Bonus A13 (189 ед.), а также кроссоверы Great Wall H5 (185 ед.) и Geely MK Cross (172 ед.).