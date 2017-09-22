Опубликован очередной рендер нового Toyota RAV4 2019

Конкуренция в сегменте SUV на мировом автомобильном рынке с каждым годом усиливается, поэтому разработчики из японской компании Toyota планируют представить новый Toyota RAV4 2019, сделав автомобиль ещё более привлекательным для клиентов. Независимые дизайнеры попытались представить, как будет выглядеть долгожданная новинка в серийном исполнении.

Справедливости ради стоит отметить, что актуальная генерация Toyota RAV4 до сих пор пользуется широким спросом на мировом рынке, но при этом сам кроссовер использует довольно устаревшую производственную платформу. Независимые дизайнеры представили очередные рендеры модели, на которых раскрывается внешность готовящегося к дебюту кроссовера.

Авторы изображений отметили, что рендеры выполнены на основе свежих шпионских фото нового Toyota RAV4. Отмечается, что кроссовер 2019 модельного года проходит испытания в Мичигане, Соединенные Штаты. Ожидается, что SUV получит полностью измененную внешность, которая прежде всего примечательна зауженной светодиодной оптикой, а также угловатыми колесными арками.

Как ранее сообщали инсайдеры, новый Toyota RAV4 получит современную платформу TNGA, которая уже лежит в основе обновленного Toyota Prius и рестайлингового кроссовера Toyota C-HR. Информации о моторной линейке Toyota RAV4 пока нет.