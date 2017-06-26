Названы лучшие и худшие модели разных марок на авторынке России

Автоэксперты рассказали о худших и лучших моделях брендов, которые популярны на российском рынке новых и подержанных машин. В частности, речь идёт о таких марках, как LADA, Renault, Nissan, Hyundai и Kia.

Отечественная LADA может похвастаться неплохими моделями, построенными на хороших шасси: Granta, Largus, Kalina и Vesta. Вместе с тем наиболее невыгодной для покупки была признана устаревшая Priora, которая существенно уступает в плане качества седану Granta и тем более Vesta.

Самыми удачными моделями Renault эксперты назвали Duster и Logan, которые были сконструированы на надёжной платформе B0. Вместе с тем не рекомендуется покупать Captur и Koleos первой генерации.

Среди моделей Nissan стоящим выбором являются первый Qashqai и Almera Classic. Такие автомобили порадуют владельцев надёжностью. Однако своих денег не стоят Terrano и Almera третьего поколения. Первая модель вовсе представляет собой более дорогую версию внедорожника Duster.

В целом автомобили Kia и Hyundai вполне можно назвать надёжными, что подтверждают их объёмы продаж в РФ. Однако эксперты советуют не покупать Hyundai Veloster, Hyundai i40 и давно устаревший Kia Mohave первой генерации.