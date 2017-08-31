Новое поколение пикапа SsangYong Musso привезли в Женеву

Южнокорейская компания SsangYong намерена представить новое поколение пикапа Musso, который уже предлагается на домашнем рынке под названием Rexton Sports. Недавно в сеть попали первые снимки европейской версии автомобиля, сделанные в Женеве.

Новый SsangYong Musso разделит платформу с актуальным внедорожником G4 Rexton. Пикап имеет следующие габариты: 5095х1950х1840 мм, колёсная база достигает 3 100 мм. Таким образом, по размерам грузовик существенно превосходит «донора».

В Европе SsangYong Musso предложат с 2,2-литровым дизельным турбомотором XDi220 с отдачей в 187 лошадиных сил. Двигатель способен сочетаться с 6-ступенчатой механической трансмиссией или АКПП Aisin на шесть скоростей. Автомобиль будет доступен как с задним приводом, так и с полным 4-Tronic 4WD.

В базовой версии пикап оснащается девятью подушками безопасности, системой стабилизации, ABS, EBD, светодиодными дневными огнями, кондиционером, подогревом наружных зеркал, 17-дюймовыми легкосплавными дисками и стереосистемой.

Более дорогие модификации Musso получили также адаптивный круиз-контроль, кожаный салон, цифровую приборную панель, систему контроля давления в шинах, 9,2-дюймовый дисплей мультимедийной системы и многое другое.