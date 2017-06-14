Новый Volkswagen Vento получил спортивную версию для Индии

Представители индийского офиса немецкого бренда Volkswagen рассекретили внешность нового седана Volkswagen Venta в версии Sport. Стоит отметить, что седан Volkswagen Vento по сути представляет собой знакомый российским клиентам Volkswagen Polo в кузове седан.

Индийский офис компании Volkswagen презентовал новый Volkswagen Vento Sport. «Спортивный» седан от стандартного исполнения модели отличается исключительно стилистическими новшествами, среди которых прежде всего стоит отметить контрастную черную крышу, а также оформленные в аналогичном колере передние сплиттеры.

Боковые крылья нового Volkswagen Vento Sport получили шильдики с названием версии, а сама модель поставлена на 16-дюймовые алюминиевые диски Portago. Также новинка оснащается кастомными противотуманными фарами и черными полосами на дверях.

Новый Volkswagen Vento Sport базируется на «топовой» комплектации Highline Plus, поэтому в салоне модели появится отделка сидений, руля и селектора трансмиссии из искусственной кожи. В список оснащения войдет 7,0-дюймовый мультимедийный центр, а также камера заднего вида. Ожидается, что моторная линейка будет состоять из 1,2- и 1,5-литровых бензиновых и дизельных моторов, отдача которых пока не озвучивается.