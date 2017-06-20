В сеть попали шпионские фото обновлённого кроссовера Honda Pilot

Американское издание motor1 опубликовала шпионские фотографии обновлённого кроссовера Honda Pilot, которые были сделаны во время дорожных испытаний. Отметим, что часть кузова автомобиля скрывает камуфляжная плёнка.

Судя по всему, рейстайлинговый Honda Pilot вывели на тесты уже в серийном кузове. Предполагается, что модель получит пересмотренную решётку радиатора, обновлённые передние фары и другие задние осветители, так как данные элементы прикрыли камуфляжем.

Помимо этого, ряд дизайнерских решений кроссовер унаследует от текущей генерации седана Honda Accord. В салоне ожидаются незначительные перемены. Инсайдеры сообщают, что обновлённый автомобиль обзаведётся плагин-гибридной силовой установкой, которая уже применяется на седане Accord Hybrid. Наряду с этим Honda Pilot в начальных комплектациях по-прежнему будет предлагаться с 3,5-литровым двигателем V6, выдающим 280 лошадиных сил.

Стоит напомнить, что сегодня Honda выпускает третье поколение Pilot, презентация которого прошла два года назад. Обновлённый кроссовер планируется представить до конца текущего года, при этом его продажи стартуют в 2019 году.