Японские тюнеры из Wald «прокачали» два внедорожника от Toyota

Японское тюнинг-ателье Wald International презентовало результаты своей работы над двумя внедорожниками от Toyota. Отмечается, что речь идёт о хорошо знакомом российским клиентам Toyota Land Cruiser Prado, а также о Toyota Harrier, который является перелицованным Lexus RX с более скромной отделкой.

Японские специалисты из Wald International выкатили тюнинговые внедорожники Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Harrier. Отмечается, что обе модели получили полностью пересмотренную внешность, чего удалось добиться прежде всего благодаря использованию кастомного аэродинамического обвеса.

Популярный на российском рынке Toyota Land Cruiser Prado от Wald International получил массивные боковые юбки, а также большой бампер с агрессивными воздухозаборниками. Также нельзя не отметить, что внедорожник оснащается полностью новыми хромированными дисками, а патрубки выпускной системы теперь располагаются на боковых частях кузова.

Что касается Toyota Harrier, то данная модель получила схожий пакет дополнений. Автомобиль оснащается широким диффузором спереди, а в бампер вмонтированы совершенно новые светодиодные огни. Новинка также поставлена на новые диски, а на задней части кузова расположился компактный спойлер.