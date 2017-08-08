Испанские продажи машин выросли на 13%

В феврале текущего года на испанском авторынке дилеры реализовали 110 474 автомобиля, что на 13% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные статистики продаж, распространенные аналитиками.

Как отмечают эксперты, доля дизельных машин упала на 38%. Продажи машин за первые два месяца наступившего года достигли 212 135 экземпляров, что на 16% больше.

Сообщается, что уровень испанских продаж авто немецкого автоконцерна Volkswagen в феврале нынешнего года составил 7471 единицы (+7%). Лидером же стала испанская марка SEAT (11 063 штуки, +18%). Далее стоит назвать премиальный немецкий бренд Audi, который разошелся тиражом в 5 662 штуки (+22%). А вот продажи чешских машиностроителей поднялись на 62%.

Стоит напомнить, что в РФ продажи легковых машин возросли в январе 2018 года на 30,7%, что в количественном выражении составило 95 077 машин.