Редкий мотоцикл Lamborghini 1980-х годов продадут с молотка за 90 000 фунтов

Редкий мотоцикл от итальянского бренда Lamborghini выставлен на аукцион по цене в 90 000 фунтов стерлингов. Как сообщает владелец двухколесного транспорта, машина проехала 900 миль, после чего отправилась простаивать в гараже.

Мотоцикл с названием Boxer получил лимитированное издание, потому его трудно отыскать даже на рынке подержанного транспорта. По внешнему виду он похож на суперкар V12. Его исполнили в оранжевом цвете и получил фирменную аппаратную панель компании. Хозяин машины сообщает, что купил байк после дебюта, но позже решил пользоваться автомобилями, после чего мотоцикл оказался в гараже.

Мотоцикл продадут на аукционе H&H Classics, установившим фиксированную цену. Если же на торгах не появится покупатель, то его цену сбросят до 40 000 фунтов. На аукционе уже прошли регистрацию 20 человек, которые стремятся приобрести машину.

Мотоцикл оснастили мотором с производительностью 130 лошадиных сил. Предельная скорость байка достигает 160 миль в час, а также имеется вся сопутствующая документация.