В Австралии хотят пикап от BMW

Руководитель австралийского офиса баварской автомобилестроительной компании BMW Марк Вернер высказал мнение, что баварський бренд обязательно должен получить в свой модельный ряд пикап. Об этом сообщает местное издание Car Advice.

По словам Вернера, на сегодняшний день в главном офисе BMW прорабатывается такой вопрос, но пока рановато говорить о результатах., но в Австралии пикап бы пользовался достаточно большой популярностью. В Австралии автолюбители вообще предпочитают пользоваться пикапами. Именно поэтому там наблюдается обширная востребованность на местном автомобильном рынке.

Интересен тот факт, что Вернер аргументирует свое мнение тем, что конкурент BMW Mercedes-Benz уже выпустил свой пикап на архитектурной платформе японского Nissan Navara. У BMW пока такого партнера нет, но баварские инженеры могут использовать опыт обрезания седанов BMW 3 Series. Пока неизвестно, внемлют ли руководители концерна советам своего дилера или нет.