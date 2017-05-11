Toyota создала новую компанию для разработки беспилотных авто

Японская автомобилестроительная компания Toyota вместе с фирмами Aisin Seiki и Denso организовала новое исследовательское подразделение, которое будет находиться в столице Японии Токио. Конструкторы отдела займутся созданием ПО для автономных машин.

Отмечается, что Toyota в сотрудничестве с партнерскими фирмами намерены вложить в новый отдел исследований 2,8 млрд долларов, а в ближайшее время его персонал достигнет 1 000 сотрудников. Специалисты отдела, получившего название TRI-AD займутся созданием программного обеспечения для беспилотного транспорта.

Новое подразделение войдет в центр Toyota Research Institute, основанный в 2015 году в Северной Америке. Данный центр занимается проведением исследований искусственного интеллекта для беспилотников и роботехники. TRI-AD будет находиться в Токио и создавать технологии для беспилотников. Позже они будут объединены с результатами TRI для разработки автономного автомобиля.