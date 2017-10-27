Президент Subaru покидает свой пост из-за скандала

Президент японской автомобильной компании Subaru Ясуюки Есинага покинет свою должность после годового собрания акционеров, которое должно пройти в июне 2018 года. Причиной ухода топ-менеджера со своей должности продиктованы скандалом с тестированием авто для домашнего авторынка.

Сообщается, что Есинага останется на посту исполнительного директора и станет руководить советом директоров бренда. Место президента Subaru займет глава североамеиканского офиса Subaru Томоми Накамура, а его должность получит его нынешний заместитель Том Долл.

Отмечается, что в октябре 2017 года в прессе появилась информация о заключительных испытаниях автомобилей Subaru, которые проводились некачественно. Такие проблемы наблюдались исключительно на японском рынке, из-за чего автопроизводитель отозвал из Японии 417 000 машин.

По словам Есинаги, на фоне разразившегося скандала приняли решение о кадровых перестановках, давно назревавших в компании. Он решил уйти с поста давно, когда еще не было проблем с финальными испытаниями продукции.