Новый кроссовер BYD Tang оснастят новым поворотным дисплеем

Китайская машиностроительная компания BYD раскрыла подробности об экстерьере и интерьере среднеразмерного кроссовера, над которым трудился бывший дизайнер итальянского бренда Alfa Romeo. Одной из специфичных черт новинки станет огромный мультимедийный центр, который получит вертикальное или горизонтальное расположение.

Следует напомнить, что оформление кузова нового небольшого кроссовера BYD Tang раскрыли еще в конце прошлого года. Модель построили на базе концепта BYD Dynasty, представленного год назад. Интересен тот факт, что внешность новинки создавалась Вольфганг Эггер, который ранее числился главным дизайнером в Audi и Alfa Romeo.

Пару дней назад в сеть попали фото интерьера нового BYD Tang. Модель снабдили обширным салоном с тремя рядами кресел, которые получили семь посадочных мест. На центральной консоли разместился громадный тачскрин мультимедийного центра, размещающийся в портретной или альбомной позициях.

Как сообщают инсайдеры, под капот новинка получит 2-литровый турбомотор с отдачей 200 лошадиных сил. Позже в моторной линейке появится 500-сильный гибрид и полностью электрический силовой агрегат.