Все чаще в России воруют колеса LADA Vesta SW Cross варварским методом

В России владельцы отечественных кроссоверов LADA Vesta SW Cross всё чаще становят жертвами злоумышленников. В частности, в Саратове было обнаружено уже два универсала с которого варварским методом сняли все колеса.

Все чаще владельцы отечественных LADA Vesta SW Cross становят жертвами кражи колес. При чем злоумышленники делают это достаточно варварским способом: делают надрез в крыле, добираются до аккумулятора и отключают сигнализацию, после чего неторопясь снимают колеса с помощью домкрата.

Обычно целью злоумышленников являются легкосплавные колесные диски, однако они редко оставляют покрышки владельцам. Столько варварский метод кражи колес набирает популярность из-за низких затрат. При этом автовладелец LADA Vesta SW Cross должен будет потратить минимум 30 000 рублей, только на четыре колеса. Только одно оригинальное колеса 17” кроссовера стоит 7 500 рублей. Плюс ко всему неизвестно сколько будет стоить ремонт кузова автомобиля.