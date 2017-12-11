МВД России рассказали о трех самых популярных видах угона авто

МВД России рассказали о трех самых популярных видах угона автомобилей в стране. Представители власти рассказали, какими способами кражи авто пользуются злоумышленники, чтобы автовладельцы смогли себя обезопасить.

Самым популярным и при этом самым эффективным способом угона автомобиля оказался подбор дубликатов ключей машины. Злоумышленники представляются потенциальным покупателем и при осмотре авто пытаются раздобыть ключи, чтобы позднее сделать дубликат и угнать авто.

Не менее популярным у угонщиков оказался «грубый» механический взлом: разбить окно, открыть дверь, завести авто с помощью замка зажигания. Однако такой способ требует в дальнейшем ремонта стекла.

При этом владельцы более современных машин также становятся жертвами угонщиков. Более продвинутые злоумышленники используют различные технологии для угона: иммобилайзеры, глушение сигнала «SOS», а также дистанционный взлом сигнализации и противоугонной системы.