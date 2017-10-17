На дорогах Астрахани сфотографировали тюнингованную «Волгу»

В социальной сети «ВКонтакте» в астраханском молодежном паблике teenagers street опубликовали интересную фотографию. На дорогах региона была замечена «Волга» с достаточно эффектным тюнингом.

Специалисты утверждают, что замеченный в Астрахани ГАЗ-31105 собрали минимум из двух различных машин. При этом модель имеет столько различных доработок в конструкции, что не известно удалось ли владельцу получить техосмотр или же водитель передвигается без разрешения.

При виде тюнингованной «Волги» администратор паблика teenagers street вспомнил известного тюнера Xzibit, который до неузнаваемости переделывал старые машины. Некоторые пользователи соцсети «ВКонтакте» не хотят верить, что такой автомобиль зарегистрирован в 30 регионе, однако номерной знак является тому доказательством.

Достаточно точно заметил один из подписчиков астраханского teenagers street, что клиренс ГАЗ-31105 остался маленьким, несмотря на то, что автомобиль стал значительно вышей. Причиной такой низкой посадки стал низко расположенный мост.