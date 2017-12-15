Компания Pagani намерена выпустить электрический гиперкар

Руководитель Pagani Горацио Пагани анонсировал выпуск нового полностью электрического гиперкара, который представят в 2025 году. Разработкой модели занимаются 20 инженеров, авто станет уже четвертой моделью автопроизводителя.

В результате компания Pagani намерена выпустить новый гиперкар с полностью электрической силовой установкой до 2025 года. Горацио Пагани уточнил, что причиной создания такой модели стали более жесткие требования к экологичности автомобилей.

При этом гнаться за столь популярной системой автономного вождения компания Pagani не намерена, поскольку у автопроизводителя другие принципы и концепция. Горацио Пагани рассказал о цели компании Pagani:

«Мы строим «игрушки», а то, что построено для получения удовольствия от вождения не может ездить самостоятельно».

На сегодняшний день автопроизводитель Pagani находится на стадии разработки своего третьего суперкара, который заменит модель Huayra. Авто получило твин-турбо Mercedes-AMG V12 и механическую КПП.