Cupra разработала 670-сильный электрический хот-хэтч e-Racer

Суббренд Cupra, контролируемый испанской машиностроительной компанией SEAT, разработал 670-сильный гоночный электрокар с названием E-Racer. Электромобиль представлен в кузове хэтчбэк.

Согласно информации, обнародованной специализированными порталами, новинку презентуют на Женевском автосалоне, который откроет свои двери 6 марта 2018 года. Отмечается, что заднеприводный электрический спорткар разработан с использованием архитектурной платформы SEAT Leon TCR и получил 65-киловаттные аккумуляторы.

Под капот гоночная машина получила 402-сильный электродвигатель, который на короткое время может увеличить мощность до 680 «лошадок». Выйдет ли новый SEAT Cupra e-Racer в серию, остается тайной. Также не сообщается, на Женевский автосалон привезут прототип либо уже готовую машину для гоночных соревнований.