Новый Volkswagen Touareg показан на официальном видео

Компания Volkswagen на своём канале в YouTube опубликовала первый официальный ролик, на котором можно увидеть новый внедорожник Volkswagen Touareg в движении. К сожалению, модель по-прежнему скрыта камуфляжной пленкой, а публичная премьера немецкого SUV состоится в конце марта нынешнего года на автосалоне в Пекине.

Судя по опубликованному тизерному ролику, новый немецкий кроссовер Volkswagen Touareg практически готов к публичному дебюту, но пока разработчики скрывают камуфляжем переднюю часть кузова автомобиля и новую оптику. Кроме того, под пленкой скрывается и задняя часть автомобиля.

Наряду с этим стоит отметить, что ещё в 2017 году фотошпионам удалось заснять новый Volkswagen Touareg полностью без камуфляжа, в то время как модель проходила съёмки для официальных рекламных роликов. Кроссовер получит увеличенную решетку радиатора, большие колесные диски, а также большой задний свес.

Новый Volkswagen Touareg базируется на производственной платформе MLB Evo, которая также лежит в основе Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Audi Q7. Ожидается, что SUV получит пневматическую подвеску и полноуправляемое шасси, а линейку моторов составят бензиновые и дизельные агрегаты.