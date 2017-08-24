Chery выводит на рынок четырехместный электрохэтчбек eQ1

Китайская компания Chery выводит на домашний автомобильный рынок четырёхместную версию компактного электрического хэтчбека Chery eQ1. Отмечается, что новинка оснащается 41-сильным полностью электрическим мотором, а запас хода на одном заряде аккумулятора позволяет преодолеть как минимум 180 километров.

Китайские автомобильные порталы сообщают, что на рынке Поднебесной дебютировал новый четырехместный хэтчбек Chery eQ1, который ранее был доступен только в варианте, рассчитанном на два посадочных места. Новинка получила 3 200 мм длины, 1 670 мм ширины, а высота и колесная база достигают 1 550 и 2 150 мм соответственно.

Если говорить о технических характеристиках, то новый Chery eQ1 приводится в движение небольшим электрическим мотором, который генерирует 41 лошадиную силу. Такая отдача позволяет добиться максимальной скорости движения в 100 километров в час. Зарядить аккумулятор электрохэтчбека на 80% в экспресс-режиме можно за полчаса.

В салоне нового Chery eQ1 расположился большой дисплей мультимедийной системы, а также более качественные материалы отделки.

Стоимость электрокара составляет 163 900 юаней (примерно 1 462 000 рублей), но с учётом государственных льгот реальная стоимость равна 57 800 юаням (примерно 515 000 рублей).