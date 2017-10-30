Новый Kia Forte получил бюджетный вариант исполнения

Южнокорейская марка Kia готовится запустить продажи бюджетной модификации нового седана Forte. Автомобиль выйдет на китайский авторынок уже в марте текущего года.

Китайская версия Kia Forte, дебютировавшая в Чэнду в августе минувшего года, имеет ряд отличий от американского варианта исполнения, презентация которого состоялась в Детройте всего месяц назад. Седан разделил платформу с моделью Kia Rio, которая в Поднебесной известна как K2.

Новый Kia Forte получил такие габариты: 4510х1750х1470 мм, при этом колёсная база выросла на 50 мм и составила 2 650 мм. Машина появилась в продаже осенью прошлого года, а теперь покупателям предложат новую комплектацию «четырёхдверки».

В бюджетном исполнении автомобиль будет оснащаться 123-сильным мотором объёмом 1,6 литра в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом». Стоимость данной версии составит 90 800 юаней (около 810 000 рублей).

Перечень оснащения новой комплектации Kia Forte включает в себя систему курсовой устойчивости, передние подушки безопасности, кондиционер, ABS, EBD, 15-дюймовые штампованные диски колёс и аудиосистему с четырьмя динамиками.