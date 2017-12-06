Рестайлинговый SsangYong Stavic отправился в продажу

В Южной Корее начинаются продажи обновленного кросс-вэна SsangYong Korando Turismo. Данная модель реализовывается в РФ в предыдущей версии, и известна россиянам как SsangYong Stavic или Rodius.

По заказу обновленный SsangYong Stavic был доступен в Южной Корее с января текущего года, а теперь пришло время его появления у дилеров. В базовой версии машина будет продаваться на внутреннем рынке за 380 000 вон (1 484 000 рублей).

Передняя часть кузова обновленного кросс-вэна SsangYong Stavic напоминает модель Rexton. Новинка имеет бампер, решетку радиатора и осветители в стиле флагманского вседорожника. Сзади автомобиль практически не изменился.

Подкапотное пространство обновленного SsangYong Stavic занимает 2,2-литровый дизельный агрегат тягой 178 лошадиных сил. Мотор комплектуется семидиапазонной автоматической коробкой передач. Для кросс-вэна предусмотрены передний и полный приводы. Салон новинки, в зависимости от комплектации, имеет 7, 9 или 11 посадочных мест. Машина оснащается эйрбэгами в количестве девяти устройств. Также для SsangYong Stavic доступна кожаная отделка салона, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, колесные диски размерностью 19 дюймов и так далее.