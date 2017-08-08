Обновлённый MINI Clubman замечен на дорогах Мюнхена

Британские разработчики из компании MINI, которая входит в состав немецкого автогиганта BMW Group, вывели на тесты обновленный хэтчбек MINI Clubman. Примечательно, что новинка тестируется не в Великобритании, а на родине компании BMW в баварском городе Мюнхен.

Компания MINI не так давно рассекретила обновленные MINI Cooper в кузовах кабриолет и хэтчбек, а теперь рестайлинг получит и MINI Clubman. Судя по свежим шпионским фото, которые появились на страницах американского портала Carscoops, прототип тестируется в небольшом количестве камуфляжа, но качество снимков не позволяет рассмотреть детали.

Так, новый MINI Clubman получит пересмотренную оптику и передние крылья, а также будет отличаться рельефным капотом. Модель поставлена на видоизмененные колесные диски, а также получает обновленный логотип бренда MINI.

Что касается интерьера, то тут от MINI Clubman не стоит ждать больших новшеств. Салон модели получит более «свежий» внешний вид, а также 8,8-дюймовый информационно-развлекательный центр с функцией навигации. Моторная линейка автомобиля получит некоторые изменения, ведь ранее разработчики обещали модернизировать систему двойного турбонаддува и улучшить расход топлива. Дебют модели должен состояться уже в ближайшее время.