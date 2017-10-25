1,8-литровый мотор новой LADA Vesta SW Cross оказался мощнее объявленного

Автоэксперты из белорусской редакции ABW.BY решили проверить мощность силовой установки новой LADA Vesta SW Cross на диностенде. В ПТС заявлено, что двигатель объемом 1,8 литра выдает 122 «лошади», однако он оказался гораздо мощнее.

В ПТС кроссовера сказано, что двигатель способен вырабатывать до 122 «лошадей» при моменте силы в 170 Нм, максимальной скорости в 180 км/ч и 5 900 об/м. Эксперты решили проверить технические характеристики модели. Для испытаний они взяли LADA Vesta SW Cross с пробегом в 1,7 тысячи километров, заправили автомобиль стандартным бензином АИ – 95.

После серии тестов специалисты ABW.BY были удивлены. Несмотря на то, что кроссовер LADA Vesta SW удалось разогнать до 176 км/ч, что несколько меньше чем заявлено, двигатель смог выдать 140 «лошадей», на четвертой передаче. При этом, на максимальной скорости двигатель выдал 6 099 об/м. Кроме того, момент силы двигателя LADA Vesta SW Cross объемом 1,8 литра оказался больше заявленного – мотор показал 191 Нм.