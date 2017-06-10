Журналисты провели тест драйв кроссовера Citroen C3 Aircross

Автомобильным журналистам довелось оказаться за рулем кроссовера Citroen C3 Aircross. При этом специалисты управляли машиной не на ровном асфальте, а на достаточно суровой дороге. Речь идет о шоссе Апшеронск-Туапсе. Здесь есть небольшой грунтовой отрезок, на котором и показал себя французский паркетник.

По словам журналистов, кроссовер Citroen C3 Aircross хорошо себя ведет на грунтовой дороге, но и полихачить не провоцирует. Специалисты отмечают, что при быстрой езде по плохому дорожному покрытию автомобиль заметно трясет, но подвеска хорошо справляется с ухабами и ямками. Также журналисты упомянули 170-миллметровый дорожный просвет паркетника, который в некотором смысле делает его вседорожником.

Невзирая на хорошие ходовые качества Citroen C3 Aircross, эксперты отмечают, что кроссовер не имеет полного привода, и вряд ли он его когда-то получит. У машины есть система Grip Control, которая должна делать паркетник более управляемым, но, по словам журналистов, она, скорее, защищает водителя от ошибок. В силовой линейке Citroen C3 Aircross имеются агрегаты тягой 82, 92 и 110 л.с. Эксперты уверяют, что желающим ощущать эту машину как кроссовер придется покупать самый мощный вариант модели.

Минимальная стоимость кроссовера Citroen C3 Aircross составляет в России 1 069 000 рублей. Самый дорогой вариант модели обойдется клиенту в 1,6 миллиона рублей.