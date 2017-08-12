Рассекречен новый хот-хэтч Seat Ibiza Cupra. Речь идет о шпионских фотографиях, на которых запечатлены передняя и задняя части высокопроизводительной новинки, а также ее салон.

Первоисточником фотографий с «заряженным» хэтчбеком Seat Ibiza Cupra выступило издание CupraSport. Ожидается, что следующая генерация модели предстанет перед общественностью в рамках мартовской автомобильной выставки в Женеве.

Сам производитель хот-хэтча Seat Ibiza Cupra пока не раскрывает подробности автомобиля. При этом инсайдеры утверждают, что движущей силой транспортного средства станет двухлитровый агрегат с турбонаддувом. Его производительность составит 200 л.с. при крутящем моменте в 320 Нм. Согласно слухам, для силовой установки новинки предусмотрена роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.