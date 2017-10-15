Представлена европейская версия обновленного кроссовера Ford Edge

Начало года для американского автогиганта Ford ознаменовалось дебютом обновленного кроссовера Ford Edge в Детройте. Машина была представлена в версии для США. Теперь же вседорожник выпущен и для европейских клиентов.

Обновленный Ford Edge отличается от предшественника стильной фронтальной оптикой, получившей светодиоды. Кроме того, немного изменилась решетка радиатора автомобиля. Также машина обзавелась более закругленными передними крыльями и компактными противотуманными огнями.

В салоне обновленного Ford Edge также не произошло революционных преобразований, однако автомобиль обзавелся пересмотренной центральной консолью, беспроводной зарядкой для гаджетов и эксклюзивной стереосистемой B O Play, разработанной специально для кроссовера.

Также Ford Edge оснащен адаптивным круиз-контролем, системами отслеживания слепых зон, экстренного торможения, мониторинга дорожных знаков и так далее. Моторный отсек автомобиля занимает двухлитровая дизельная установка EcoBlue, производительность которой составляет 150-190 лошадиных сил. Кроме того, для вседорожника предусмотрен двухлитровый агрегат тягой 238 л.с.