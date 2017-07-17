Тюнеры представили роскошный Mitsubishi Lancer Ralliart

Тюнинг-ателье Vilner представило собственное видение седана Mitsubishi Lancer Ralliart 2011 модельного года, которое получило название Allroads Ronin. Несмотря на черный обвес кузова и рейлинги на крыше, авто получило роскошный дизайн салона.

Главной особенностью интерьера стал рельефный рисунок на подголовниках, подлокотнике и дверях, который повторяет изображения на броне самураев. Приборная панель, верхняя часть дверей и центральные кресла обиты «амареттой», японской тканью. Все детали из пластика в салоне окрасили в серебристый цвет, чтобы придать вид катаны.

Руль получил выемку для пальцев, отделку кожей Nappa, а также иной профиль. Панель приборов выполнена в стиле Ferrari. За счет улучшения шумоизоляции в 2,5 раза авто прибавило 35 кг. Тюнинг-ателье Vilner оснастило седан системой мультимедиа с экраном 11”, системой кругового обзора, а также светодиодными фарами.

Ателье завысило клиренс Mitsubishi Allroads Ronin на 20 мм, оснастило турбодвигателем объемом 2 литра производительностью 241 «лошадь» при моменте силы в 353 Нм, системой полного привода и внедорожными шинами Yokohama Geolandar A/T-S.