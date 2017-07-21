Донское управление мелиорации земель купит кроссовер за 1,4 млн рублей

Ростовское Управление мелиорации земель собирается закупить новый внедорожник за 1 400 000 рублей. Такая заявка была опубликована на сайте государственных закупок.

Управление мелиорации земель по Ростовской области намерено потратить 1 400 000 рублей на покупку модели Hyundai Creta. Кроссовер должен комплектоваться 2,0-литровым силовым агрегатом, выдающим 149 лошадиных сил. Перечень опций автомобиля должен включать климат-контроль, сидения с подогревом, задние парковочные датчики, круиз-контроль, мультимедийный центр с тачскрином, поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и системой навигации.

Договор предусматривает, что на протяжении трёх дней после его заключения автомобиль доставят в Мартыновский район. Олег Мальцев, директор местного подразделения «Ростовмелиоводхоз», иномарка будет использоваться только для служебных целей, например, для поездок на оросительный канал.

По словам Мальцева, Hyundai Creta подходит для этих целей лучше других внедорожников, так как LADA 4x4 не способна преодолевать любую местность, а УАЗ «Патриот» расходует чересчур много топлива.