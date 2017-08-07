В Туркменистане продают 25 бронированных президентских Mercedes-Maybach

Аппарат президента Туркменистана продаёт 25 немецких лимузинов Mercedes-Maybach S600L с бронированными кузовами. Местные издания сообщают, что такое объявление разместила Государственная биржа республики.

Цены на бронированные Mercedes-Maybach S600L из президентского гаража колеблются в зависимости от года выпуска. Экземпляры, сошедшие с конвейера в 1995 году, стоят более 25 000 долларов, тогда как машины 2009 года оцениваются уже в 75 000 долларов.

Отмечается, что среди автомобилей, на которых передвигается Гурбангул Бердымухамедов, большинство относятся к 2009 году (13 автомобилей). Власти не уточняют, чем обусловлено решение выставить на продажу данные Mercedes-Maybach S600L, однако это может быть связано с возрастом транспортных средств.

По данным СМИ Туркменистана, эти машины эксплуатировались только, когда государство посещали главы других стран. В остальные дни господин Бердымухамедов самостоятельно управляет автомобилями других марок.