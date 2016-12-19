Стартуют продажи нового хэтчбека Mazda 3 Speed

Японский автопроизводитель Mazda запускает продажи доработанного исполнения Mazda 3 Speed. Хэтчбек с заводским тюнингом начнут предлагать на индонезийском авторынке.

Новая спортивная Mazda 3 Speed обзавелась аэродинамическим обвесом кузова с массивным задним спойлером, тонированными 18-дюймовыми дисками с низкопрофильными шинами, чёрными накладками на двери, бампера и наружные зеркала. Интерьер новинки дополнили металлические накладки на пороги и педали, логотипы особой модификации на креслах и ковриках, красные акценты и светодиодная подсветка.

«Прокачанный» автомобиль получил под капот 2,0-литровый атмосферный агрегат с системой «Старт-Стоп», мощность которого составляет 163 лошадиных сил. Пару двигателю составляет 6-ступенчатый «автомат».

В арсенале модели, помимо стандартного оснащения, появились опция запуска двигателя с кнопки, кожаная обивка салона, электронный ручной тормоз и климат-контроль на две зоны. Новый хэтчбек Mazda 3 Speed оценили как минимум в 442 800 000 индонезийских рупий, что эквивалентно 1 859 000 рублей по текущему курсу.