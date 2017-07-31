Genesis планирует привезти в РФ несколько новинок в 2020 году

Молодой корейский бренд Genesis, который разработчиками из Hyundai позиционируется как премиальный, в 2020 году выведет на Российский рынок сразу несколько новых моделей. Отмечается, что речь идёт о новом поколении седанов Genesis G70 и G80, а также о дебютном для бренда SUV.

Алексей Калицев, руководитель подразделения «Хендэ Мотор СНГ», во время общения с журналистами отметил, что Genesis рад в очередной раз стать официальным транспортным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи. Топ-менеджер напомнил, что компания становится партнером мероприятия уже третий год к ряду.

Господин Калицев уверен, что работа с Российским инвестиционным форумом несомненно пойдет на пользу имиджу бренда, который пока не так известен на мировом рынке. Кроме того, участники форума являются потенциальными клиентами Genesis, которые могут лично опробовать новинки компании.

В 2020 году Genesis планирует привезти в России новое поколение седанов, а также новый кроссовер, мировая премьера которого пока не состоялась. Все модели получат безальтернативную систему полного привода, что является важным аспектом для российских автолюбителей ввиду особенностей местных дорог.