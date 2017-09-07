Jaguar Land Rover отзовет 26,3 тыс. внедорожников в Китае

Британские машиностроители приняли решение об отзыве 26,3 тысячи внедорожников производства Jaguar Land Rover в Китае. Сервисной кампанией будут заниматься Jaguar Land Rover и Chery Jaguar Land Rover Automotive.

О том, что британцы вместе с китайскими коллегами организовывают масштабную сервисную кампанию, проинформировали регуляторные органы КНР. Начало отзыва запланировано на 30 марта. Известно, что внедорожники производства Jaguar Land Rover отправятся на сервис из-за утечки топлива, которая может произойти из-за неправильной сварки, допущенной при производстве этих машин.

В ближайшее время владельцы отзывных внедорожников получат уведомления о необходимости посещения сервисных центров. Специалисты проведут проверку этих машин и, в случае выявления дефектной сварки, устранят проблему. Все работы будут осуществляться бесплатно.

К слову, Китай является самым крупным авторынком в мире. Поэтому и цифры в этой стране поистине огромны. Так, за минувший год в КНР было отозвано более 20 миллионов автомобилей. Данный показатель превышает позапрошлогодний на 77%.