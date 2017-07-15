«АвтоВАЗ» увеличит российские продажи на 10% в 2018 году

Отечественные машиностроители рассчитывают на то, что в 2018 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей марки LADA в России вырастут на 10%, если будет расти сам рынок. Об этом сообщило агентство «АВТОСТАТ», ссылаясь на данные, озвученные президентом ПАО «АвтоВАЗ» Николя Мором.

Глава отечественного автогиганта рассказал, что руководство ПАО «АвтоВАЗ» рассчитывает на 10% рост российского рынка легкового и легкого коммерческого транспорта в России в 2018 году, и на это может повлиять множество факторов. «АвтоВАЗ» стремится в нынешнем году сохранить показатели на уровне не менее чем те, что имели место в минувшем году. Если рынок будет расти, то и производителю удастся улучшить свои результаты.

Ранее «АвтоВАЗ» отчитался, что в минувшем году его продукция разошлась по стране тиражом 311 588 экземпляров. Продажи легковых и легких коммерческих моделей марки LADA выросли на 17% по сравнению с результатом производителя в 2016 году. Доля отечественного бренда выросла по итогам минувшего года на авторынке России на 1%.