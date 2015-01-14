В Fitch назвали электрокары растущей угрозой для спроса на нефть

Рост спроса на электрокары может стать причиной того, что рост спроса на нефть к 2030 году достигнет максимума. Так считают сотрудники международного агентства Fitch Ratings.

По мнению экспертов, электрифицированный транспорт создаёт все большую угрозу спросу на нефть. Так, он может достичь пика ранее 2030 года. В Fitch Ratings отметили, что это не базовый сценарий, однако подобное развитие событий стало более вероятным за последний год. Не последнюю роль в этом играет большая осведомлённость клиентов о предложениях автопроизводителей.

Ожидается, что продажи электрокаров к 2025 году могут составить 10 000 000 в год. Эксперты пояснили, что в 2017 году произошло немало технологических прорывов в данной сфере. В частности, сократилась себестоимость производства аккумуляторов для электрокаров. Кроме того, власти принимают меры в пользу защиты экологии, а потребительские предпочтения постепенно меняются.

В исследовании уточняется, что на темпы роста продаж автомобилей на электротяге сильное влияние окажут политика стран, предполагающая инвестиции в производство таких моделей, а также поведение покупателей. При условии, что все факторы сложатся в пользу электромобилей, к 2040 году их число составит более 1 млрд единиц, то есть более 50% от всех автомобилей на дорогах.