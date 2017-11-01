Гибридный Mitsubishi Outlander получил новый мотор после обновления

Японская компания Mitsubishi Motors рассекретила обновлённую версию гибридного Outlander PHEV. Публичная презентация кроссовера состоится в начале следующего месяца на автосалоне в Женеве.

Вместо прежнего 2,0-литрового мотора, работающего по циклу Отто, Mitsubishi Outlander PHEV теперь оснащается 2,4-литровым бензиновым агрегатом с циклом Аткинсона. Пока представители компании не стали раскрывать характеристики нового двигателя, ограничившись обещанием, что он будет более экономичным.

Кроме того, производительность генератора и заднего электромотора увеличилась на 10%, а энергоёмкость тяговой батареи теперь составляет 13,8 кВт/ч, что на 15% больше, чем ранее. Помимо режимов Normal и 4WD Lock, у автомобиля появились новые – Sport и Snow. Они предназначены для более динамичного вождения и передвижения по снегу или льду соответственно.

Mitsubishi Outlander PHEV 2018 года обзавёлся новыми светодиодными фарами, пересмотренной решёткой радиатора, увеличенным спойлером и легкосплавными колёсными дисками размерностью 18 дюймов. В салоне установили изменённые кресла с усиленной боковой поддержкой, иные механическими переключателями, новые задние дефлекторы кондиционера и другую панель приборов.