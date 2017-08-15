Составлен рейтинг регионов России, жители которых покупают подержанные авто в Москве

Не секрет, что для российского вторичного авторынка характерна ситуация, при который автолюбители приобретают модель в одном регионе, а эксплуатируют и регистрируют – в другом. Специалисты российского аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели собственное исследование и выяснили, жители каких регионов отправляются за подержанным автомобилем в Москву.

По данным аналитиков, в 2017 году на вторичном автомобильном рынке Москвы было реализовано 433 000 автомобилей. Примечательно, что из указанного объёма в Российской столице осталось лишь 40% автомобилей, а остальные модели эксплуатируются в других регионах Российской Федерации.

По результатам исследования выяснилось, что порядка 23% от реализованных в 2017 году подержанных автомобилей «прописались» в Московской области, а оставшиеся 27% (примерно 161 200 моделей) отправились в другие регионы.

Отмечается, что более 9 300 автомобилей на данный момент используются в Краснодарском крае, а ещё 8 000 моделей зарегистрированы в Ростовской области. Кроме того, доля в 3% от вторичного рынка Москвы приходится на Тульскую, Нижегородскую, Ленинградскую, Тверскую, Владимирскую и Калужскую области. Ещё 2% пришлось на Дагестан, Ставропольский край и Новосибирскую область.