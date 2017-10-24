YouDrive запускает в России каршеринг для таксистов

Оператор каршеринга YouDrive запускает новый сервис под названием YouDrive Business. Он предусматривает аренду автомобилей для таксистов. К проекту привлечены инвестиции в размере около 300 миллионов рублей. Появление нового сервиса ожидается до конца текущего месяца.

Чтобы запустить новый сервис, оператору YouDrive нужно две сотни автомобилей BMW 2-series Active Tourer, и в данный момент они закупаются. На них установят государственные регистрационные знаки, за счет которых эти машины можно будет использовать на выделенных полосах в Москве.

За аренду автомобиля в сервисе YouDrive Business придется платить 199 рублей в час. Машину можно будет брать на 4-8 часов. Данная информация озвучена основателем YouDrive Борисом Голиковым.

YouDrive возлагает на себя контроль за страхованием, техосмотрами, мойкой автомобилей, а также будет отвечать за предрейсовые медосмотры водителей. YouDrive Business предусмотрен только для зарегистрированных пользователей нового сервиса, которые работают в крупных такси.