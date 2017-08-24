Опубликованы шпионские фото Audi TTS с дорожных испытаний

По неподтверждённой информации, обновлённое семейство спортивных автомобилей Audi TT представят в 2019 году. Помимо стандартной модели, в него входят две более мощные версии под названием TTS и TT RS.

Недавно фотошпионы публиковали снимки базового Audi TT с большими противотуманными фонарями, который был замечен на улицах Германии. Кроме того, тогда же в сеть «просочились» фото обновлённого TT RS. На этот раз во время тестов удалось запечатлеть прототип промежуточной версии TTS. Согласно данным инсайдеров, официальная премьера такого автомобиля состоится в конце нынешнего года.

На шпионских снимках видно, внешне ресайлинговый Audi TTS практически не изменится. Судя по тому, что камуфляжная плёнка скрывает переднюю и заднюю части новинки, именно их затронут изменения. Помимо купе TTS, в объективы папарацци попался родстер Audi TT, который также не претерпел существенных обновлений в дизайне экстерьера.

Предположительно базовый TT оснастят 2,0-литровым турбомотором, развивающим 220 лошадиных сил. Данный агрегат для TTS форсируют до 292 «лошадок», тогда как TT RS может получить 2,5-литровый 400-сильный турбодвигатель. Скорее всего, автомобили сконструируют на прежней платформе, которая используется на них с 2014 года.