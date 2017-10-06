Первый в России Tesla Model 3 доступен для покупки за 6 млн рублей

На страницах российских автомобильных изданий появилась новость о том, что в РФ для покупки доступен новый американский электроседан Tesla Model 3. Отмечается, что «зеленая» новинка оценена текущим владельцем почти в шесть миллионов рублей.

На страницах одного из сервисов по размещению объявлений появилось сообщения о продаже нового электрического седана Tesla Model 3, который разработчиками позиционируется как бюджетный. Отмечается, что в роли продавца выступает компания Tesla Moscow Club, а выложить за нашумевшую новинку придётся 5 950 000 рублей.

Отмечается, что предложенный для покупки Tesla Model 3 выполнен в комплектации Long Range, которая позволит разогнаться до первых 100 километров в час всего за 5,2 секунды при максимальной скорости движения в 225 километров в час. Одной зарядки батареи ёмкостью в 85 кВт/ч достаточно для того, чтобы преодолеть порядка 500 километров.

Предложенный для покупки Tesla Model 3 имеет стильный белый цвет кузова, а также 18-дюймовые алюминиевые диски и панорамную крышу. В салоне новинки нашла место отделка из дерева и алькантры, а также 15-дюймовый сенсорный дисплей, который выступает в роли приборной панели и мультимедийного центра одновременно. Кроме того, продавцы принимают заказы и на более доступные варианты Tesla Model 3 стоимостью в 3 800 000 рублей.