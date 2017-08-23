Китайская Techrules анонсировала дизель-электрический трековый гиперкар

Китайская фирма Techrules обнародовала первое тизерное изобрежение трекового гиперкара Ren, который оснастят дизель-электрической установкой. Официальная презентация модели состоится на автовыставке в Женеве уже в следующем месяце.

Новинка представляет собой гоночную модификацию дорожного автомобиля Ren, дебютировавшего в прошлом году. RS-версия отличается от гражданского варианта исполнения наличием одного места в салоне и аэродинамическим обвесом.

«Топовый» гиперкар Techrules Ren получил четыре электрических мотора на заднюю ось и ещё два на переднюю. В сумме производительность силовой установки достигает 1 305 лошадиных сил. Дизельный агрегат выступает в роли генератора, от которого подзаряжаются литий-ионные батареи ёмкостью 28 кВт/ч.

С полным баком на 80 литров машина может преодолеть до 1 170 километров. На разгон до первой «сотни» Techrules Ren тратит менее трёх секунд, при этом максимальная скорость автомобиля достигает 330 км/ч.